Corumbazinho invadiu casa em Miranda e levou notebook de R$ 2 mil

Furto
Ele foi identificado pela polícia e autuado por furto; o receptador também foi localizado e vai responder criminalmente
Ontem, as polícias Civil e Militar de Miranda conseguiram identificar Marcos de Arruda Santana, 20 anos, conhecido como Corumbazinho, como sendo o autor de um furto ocorrido em residência do bairro Nossa Senhora Aparecida, no dia 24/05.
Durante a ação policial, também foi identificado Marcelo Ximenes de Oliveira, 27, como sendo o receptador do notebook avaliado em R$ 2 mil levado. Conforme investigações, Corumbazinho arrombou a porta da cozinha da residência de onde subtraiu o computador portátil.
Após o furto, ofereceu o produto para Marcelo pelo valor de R$ 250, que pagou somente a quantia de R$130 e que completaria o valor após receber a nota fiscal do aparelho. Dos autores, Corumbazinho foi indiciado por furto qualificado e Marcelo por receptação. O notebook foi apreendido e posteriormente entregue ao proprietário.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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