Corumbazinho invadiu casa em Miranda e levou notebook de R$ 2 mil

Ontem, as polícias Civil e Militar de Miranda conseguiram identificar Marcos de Arruda Santana, 20 anos, conhecido como Corumbazinho, como sendo o autor de um furto ocorrido em residência do bairro Nossa Senhora Aparecida, no dia 24/05.



Durante a ação policial, também foi identificado Marcelo Ximenes de Oliveira, 27, como sendo o receptador do notebook avaliado em R$ 2 mil levado. Conforme investigações, Corumbazinho arrombou a porta da cozinha da residência de onde subtraiu o computador portátil.



Após o furto, ofereceu o produto para Marcelo pelo valor de R$ 250, que pagou somente a quantia de R$130 e que completaria o valor após receber a nota fiscal do aparelho. Dos autores, Corumbazinho foi indiciado por furto qualificado e Marcelo por receptação. O notebook foi apreendido e posteriormente entregue ao proprietário.