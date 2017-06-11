Após acidente, traficante tenta fugir de mototáxi em BR, mas é preso

Ontem (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maconha que era transportada em um veículo GM Corsa, com placas de Sidrolândia. O condutor abandonou o automóvel após acidente durante perseguição, e tentou fugir de mototáxi, em vão.

A apreensão com 410 quilos da droga ocorreu na BR-060, em Sidrolândia. Depois de ser flagrado pela PRF, o motorista abandonou o veículo às margens da rodovia e contratou um mototáxi para chegar em Campo Grande, mas foi preso. A droga e o homem foram levados à delegacia.