Após acidente, traficante tenta fugir de mototáxi em BR, mas é preso

Flagrante
Depois de ser flagrado pela PRF, o motorista abandonou o veículo às margens da rodovia e contratou um mototáxi
Ontem (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maconha que era transportada em um veículo GM Corsa, com placas de Sidrolândia. O condutor abandonou o automóvel após acidente durante perseguição, e tentou fugir de mototáxi, em vão.
A apreensão com 410 quilos da droga ocorreu na BR-060, em Sidrolândia. Depois de ser flagrado pela PRF, o motorista abandonou o veículo às margens da rodovia e contratou um mototáxi para chegar em Campo Grande, mas foi preso. A droga e o homem foram levados à delegacia.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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