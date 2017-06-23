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Homens são flagrados com 110 kg de maconha no distrito de Boqueirão

Droga comprada em Bela Vista seria levada para a capital paulista de carro

Flavio Brito

Publicado em 23/06/2017 às 08:41

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Três homens foram presos em flagrante por tráfico e transporte de droga no distrito de Boqueirão, em Jardim. O primeiro a ser flagrado foi o batedor da droga, estava de moto e seguia pela BR-060 para avisar os demais sobre a presença da polícia. O jovem de 23 anos, preso ontem (22), confessou que recebeu R$ 1.000 pelo serviço.

Os 110 kg de maconha estavam sendo transportados em um fundo falso de um veículo Fiat Palio vermelho com placas de São Paulo. O dono do carro, de 36 anos, contou aos policiais que recebeu R$ 2.000 para levar a droga de Bela Vista (MS) para São Paulo (SP). 

A droga havia sido comprada pelo rapaz de 27 anos que estava no banco do passageiro. Ele disse que pegou a droga com uma pessoa desconhecida e que pagou R$ 150 o quilo de entorpecente. 

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