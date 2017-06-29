Dois são presos em MS ao atirarem contra motorista, jogarem vítima na via e tentarem roubar caminhão

Policial
Polícia Militar usou helicóptero para localizar suspeitos que fugiram para bairro próximo em Campo Grande.
Dois homens foram presos ao atirarem contra o motorista de um caminhão e jogarem a vítima na pista para tentarem roubar o veículo em Campo Grande, nesta quarta-feira (28). A Polícia Militar usou o helicóptero para localizar e prender os suspeitos.
Segundo a assessoria da Santa Casa, o estado de saúde da vítima é grave. O motorista teria sofrido o golpe do frete e, ao se encontrar com os supostos clientes, levou um tiro na perna e foi tirado do caminhão. Ao cair sofreu traumatismo craniano.
Com a ajuda do helicóptero, a Polícia Militar conseguiu localizar os suspeitos perto do local do crime, no bairro Paulo Coelho Machado, zona sul da capital.
“Eles já tinham se evadido aqui para área onde ficam as residências, algumas casas e com a chegada da aeronave, eles não conseguiram mais sair. Entraram em uma das residências e fomos fazendo o cerco com a chegada das viaturas e com as informações repassadas e chegamos até a prisão deles”, explicou o comandante da aeronave coronel Rosalino Gimenez.
A polícia ainda informou que a arma utilizada no crime e dois celulares foram apreendidos. De acordo com o hospital, a vítima ainda não foi identificada.
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