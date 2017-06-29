PF desarticula quadrilha de tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal de Dourados deflagrou nesta manhã (29) a Operação Subzero para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, prender seus integrantes e apreender bens adquiridos de forma ilícita.

De acordo com as informações divulgadas pela PF, as investigações, iniciadas em abril de 2015, provaram que o grupo é formado principalmente por empresários do ramo de fabricação de carrocerias baús e de transporte de mercadoria residentes em Ponta Porã, Dourados e Jacareí (SP) e que mantêm estrutura muito bem organizada, com divisão de tarefas para aquisição da droga no Paraguai e posterior transporte e venda do entorpecente na regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul do Brasil. A PF também apura indícios que pelo menos um dos investigados atuou no tráfico de armas e no contrabando de medicamento.

Durante as investigações, foram presas sete pessoas em flagrante e apreendidas uma tonelada de maconha, 686 kg de cocaína, além de vários veículos.

Hoje, aproximadamente 100 policiais federais estão mobilizados para o cumprimento de 14 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ponta Porã, Dourados e Jacareí.

Os presos serão transferidos para o presídio de Dourados e ficarão à disposição da Justiça Federal. O nome da Operação é uma alusão à forma a qual a quadrilha se utilizava para transporte da droga que geralmente era feita de forma oculta em câmaras frias de caminhões baús.