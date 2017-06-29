Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:10

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PF desarticula quadrilha de tráfico internacional de drogas

Durante as investigações, foram presas sete pessoas em flagrante e apreendidas uma tonelada de maconha, 686 kg de cocaína, além de vários veículos

Flavio Brito

Publicado em 29/06/2017 às 07:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Federal de Dourados deflagrou nesta manhã (29) a Operação Subzero para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, prender seus integrantes e apreender bens adquiridos de forma ilícita.

De acordo com as informações divulgadas pela PF, as investigações, iniciadas em abril de 2015, provaram que o grupo é formado principalmente por empresários do ramo de fabricação de carrocerias baús e de transporte de mercadoria residentes em Ponta Porã, Dourados e Jacareí (SP) e que mantêm estrutura muito bem organizada, com divisão de tarefas para aquisição da droga no Paraguai e posterior transporte e venda do entorpecente na regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul do Brasil. A PF também apura indícios que pelo menos um dos investigados atuou no tráfico de armas e no contrabando de medicamento.

Durante as investigações, foram presas sete pessoas em flagrante e apreendidas uma tonelada de maconha, 686 kg de cocaína, além de vários veículos.
Hoje, aproximadamente 100 policiais federais estão mobilizados para o cumprimento de 14 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ponta Porã, Dourados e Jacareí.

Os presos serão transferidos para o presídio de Dourados e ficarão à disposição da Justiça Federal. O nome da Operação é uma alusão à forma a qual a quadrilha se utilizava para transporte da droga que geralmente era feita de forma oculta em câmaras frias de caminhões baús.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo