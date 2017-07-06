Assentada de Dois Irmãos do Buruti denuncia furto de gado na região

A proprietário de um sítio no assentamento Paulo Freire, em Dois Irmãos do Buruti, registrou boletim de ocorrência denunciando o crime de abigeato, como é conhecido o furto de gado. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a autora da denúncia percebeu a falta de dois touros e um boi, ao fazer a contagem do rebanho na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo ela, o sumiço dos animais na região começou em abril, das 34 cabeças de gado leiteiro do sítio, restaram apenas 27 animais. A assentada contou aos policiais que é comum que os animais violem as cercas que dividem as propriedades e transitem entre os demais sítios da região. Quando isso acontece, nem sempre as cabeças são recontadas.

A proprietária disse em depoimento que verificou com os donos de sítios vizinhos a presença do seu gado e ficou sabendo por terceiros que animais com a sua marca teriam sido levados para abate. A autora da denúncia garante que há anos não faz a venda para frigoríficos.