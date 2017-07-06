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Polícia apreende carreta com mais de 3 toneladas de maconha em carga de milho

Traficantes foram presos em flagrante; droga seria levada para São Paulo

Flavio Brito

Publicado em 06/07/2017 às 14:38

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 3 toneladas de maconha e prendeu duas pessoas por tráfico de drogas na manhã de ontem (5). 

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, os agentes policiais deram ordem de parada ao veículo Scania com placas de Anápolis (GO) – atrelado ao semirreboque SR/Guerra Charger com placas de Alvinlândia (SP) – no km 7 da BR-463, em Dourados. A Scania era conduzida por um homem de 37 anos.

Foram localizados em meio a carga de milho vários fardos de maconha, que totalizaram 3.060 kg da droga. Foi apreendido também um carro Ford Fiesta com placas de Caraguatatuba (SP), que realizava serviço de batedor. O motorista de 36 anos foi preso.

O condutor do Ford Fiesta afirmou que estava acompanhando a carreta com a droga e receberia R$ 50.000 pelo serviço. O motorista da carreta declarou ter pego o veículo carregado com maconha e o levaria até São Paulo (SP).  Ele receberia R$ 10.000 pelo transporte.

Os veículos, a droga e os condutores foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.

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