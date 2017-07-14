Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:35

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Assalto do PCC a joalheria na Bolívia deixa cinco mortos

Na troca de tiros morreram de três dos assaltantes, um policial e de uma das reféns, que era gerente da loja

Flavio Brito

Publicado em 14/07/2017 às 13:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O grupo que provocou na quinta-feira um tiroteio que deixou cinco mortos na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na região central da Bolívia, está ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo o governo boliviano. Em entrevista coletiva, o ministro de governo, Carlos Romero, confirmou a morte de três dos assaltantes, um policial e de uma das reféns, que era gerente da joalheira Eurochrones, onde ocorreu a tentativa de roubo que frustrada pela polícia.

Além disso, seis pessoas ficaram feridas: três policiais e outros três funcionários da joalheria. O ministro disse que não foi a primeira vez que a quadrilha tentava uma ação como a de hoje e afirmou que eles estão ligados ao PCC, uma das principais organizações criminosas do Brasil. “Por isso, eles devem ser considerados criminosos muito perigosos que, como demonstraram, estavam dispostos a matar”, destacou.

A mulher que morreu foi utilizada como escudo humano pelos assaltantes, assim como outros dos funcionários da joalheria. Vídeos gravados por moradores, que viralizaram nas redes sociais, mostram os bandidos fazendo quatro reféns quando começa o tiroteio.

Dois dos assaltantes mortos eram brasileiros. As autoridades bolivianas ainda precisam confirmar a nacionalidade do terceiro homem. A polícia da Bolívia prendeu um homem e uma mulher que fazem parte da quadrilha. Eles teriam sido detidos em uma operação em uma casa de segurança, onde os agentes também encontraram munição.

Os dois serão acusados pelos crimes de homicídio, roubo agravado e organização criminosa. O presidente da Bolívia, Evo Morales, falou sobre o assunto em sua conta no Twitter e destacou que a ação da polícia foi “imediata e oportuna”. A promotoria de Santa Cruz informou que já formou duas comissões, uma de promotores e outra de especialistas em balística, para investigar o tiroteio.

PCC internacional

Em maio deste ano, o PCC teria atuado em outra ação internacional. As polícias do Brasil e do Paraguai acreditam que o grupo esteja envolvido no assalto milionário à empresa de transporte de valores Prosegur, em Ciudad del Este. Na ocasião, pelo menos 30 homens com armamento de guerra – como metralhadoras, fuzis e explosivos – roubaram US$ 40 milhões (R$ 120 milhões). Um policial e três bandidos morreram e quatro pessoas ficaram feridas. O assalto é apontado como o maior da história do Paraguai. (Veja.com)

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo