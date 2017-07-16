Presa pela PRF levaria cocaína para abastecer "boca" em Corumbá

Terenos
Flagrante aconteceu graças ao trabalho de cães farejadores
Na tarde de sexta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu tabletes de maconha em uma van, no km 385 da BR-262, no município de Terenos. Policiais abordaram o veículo com placa de Campo Grande que seguia da Capital para Corumbá.
Grupo de Policiais especializados em Operações com Cães (GOC) vistoriaram as bagagens e um cão farejador indicou existência de drogas em uma mala de cor preta, cuja proprietária era uma jovem de 20 anos. Dentro da bagagem estavam tabletes de maconha, totalizando seis quilos.
A mulher afirmou ter adquirido a droga em Campo Grande e a levaria até uma "boca de fumo", na cidade de Corumbá, onde reside. A droga e a mulher foram apresentadas na Delegacia da Polícia Civil de Terenos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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