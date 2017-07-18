PRF apreende mais de R$ 17 mil em cédulas falsas

Água Clara
Dinheiro falso foi encontrado em um carro na BR-262; passageiro de 43 anos tentou passar cédula em comércio local, divulgou a PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por portar moeda falsa na noite de segunda-feira (17), no km 141 da BR-262, em Água Clara (MS). Os policiais abordaram o veículo Volkswagen Gol com placas de Caarapó (MS), conduzido por um homem 21 anos, em companhia de um passageiro, de 43 anos e uma passageira, de 45 anos.
Os policiais encontraram uma bolsa com grande quantidade de cédulas de dinheiro com indícios de falsificação, totalizando R$ 17.050,00. Na carteira de um dos passageiros, foi encontrada ainda uma cédula falsa de R$ 50.
Ele afirmou que tentou usar a cédula em um estabelecimento comercial, porém foi rejeitada por ser falsa. O motorista e os passageiros foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas (MS).
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