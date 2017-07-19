Funcionário de farmácia confessa furto e é preso em flagrante

Anastácio
Empregado usou a senha do alarme para entrar e retirar R$ 4.000 do escritório do estabelecimento
O SIG da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio prendeu em flagrante do autor do furto ocorrido na Drogaria Progresso, ocorrido na noite de segunda-feira (17). As investigações tiveram início já na manhã de ontem, quando a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e informou que um funcionário seu teria se utilizado de sua senha pessoal do sistema de alarme para desativar o sistema na noite anterior.
Ao chegar para abrir o comércio ontem de manhã, o proprietário do estabelecimento, 62 anos, notou que o alarme estava desativado e que havia desaparecido aproximadamente R$ 4.000 de seu escritório. Inicialmente, foi divulgado que o prejuízo seria de até R$ 8.000.
Os policiais iniciaram as buscas pelo funcionário, suspeitou-se que ele estaria escondido na casa de uma ex-companheira. Diante da recusa da moradora do local em colaborar com os policiais, foi realizada uma campana no local e, logo em seguida, o autor M.M.C. foi preso ao sair da residência.
Embora, inicialmente, tenha negado o crime, alegando que teria entrado na farmácia para buscar um remédio para sua filha, o autor acabou confessando o furto e devolveu parte do dinheiro. M.M.C foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia de Anastácio por furto qualificado e está à disposição da Justiça.
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