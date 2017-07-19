Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:39

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Funcionário de farmácia confessa furto e é preso em flagrante

Empregado usou a senha do alarme para entrar e retirar R$ 4.000 do escritório do estabelecimento

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 13:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O SIG da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio prendeu em flagrante do autor do furto ocorrido na Drogaria Progresso, ocorrido na noite de segunda-feira (17). As investigações tiveram início já na manhã de ontem, quando a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e informou que um funcionário seu teria se utilizado de sua senha pessoal do sistema de alarme para desativar o sistema na noite anterior. 

Ao chegar para abrir o comércio ontem de manhã, o proprietário do estabelecimento, 62 anos, notou que o alarme estava desativado e que havia desaparecido aproximadamente R$ 4.000 de seu escritório. Inicialmente, foi divulgado que o prejuízo seria de até R$ 8.000.

Leia Também

• Funcionário é suspeito de furtar R$ 8 mil em farmácia no Centro

Os policiais iniciaram as buscas pelo funcionário, suspeitou-se que ele estaria escondido na casa de uma ex-companheira. Diante da recusa da moradora do local em colaborar com os policiais, foi realizada uma campana no local e, logo em seguida, o autor M.M.C. foi preso ao sair da residência. 

Embora, inicialmente, tenha negado o crime, alegando que teria entrado na farmácia para buscar um remédio para sua filha, o autor acabou confessando o furto e devolveu parte do dinheiro. M.M.C foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia de Anastácio por furto qualificado e está à disposição da Justiça.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo