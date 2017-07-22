Acidente de trânsito mata idoso em Miranda

Acidente registrado na madrugada deste sábado, na rodovia MS-446, em Miranda, terminou com a morte de Acendor Alves Padilha, de 70 anos. Não é descartada hipótese de que ele tenha dormido ao volante e capotado a camionete L200 que ocupava.



Quando as equipes de socorro chegaram ao local, por volta da 03h30, juntamente com a polícia, a vítima já estava morta. A camionete estava fora da pista, no sentido de quem se desloca de Miranda para a região do Patrimônio Agache. As causas do acidente são investigadas.