Acidente de trânsito mata idoso em Miranda

Tragédia
Acendor Alves Padilha estava em uma camionete que saiu da pista na altura do quilômetro 07, da rodovia MS-446, nesta madrugada
Acidente registrado na madrugada deste sábado, na rodovia MS-446, em Miranda, terminou com a morte de Acendor Alves Padilha, de 70 anos. Não é descartada hipótese de que ele tenha dormido ao volante e capotado a camionete L200 que ocupava.
Quando as equipes de socorro chegaram ao local, por volta da 03h30, juntamente com a polícia, a vítima já estava morta. A camionete estava fora da pista, no sentido de quem se desloca de Miranda para a região do Patrimônio Agache. As causas do acidente são investigadas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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