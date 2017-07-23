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Processo seletivo

Terminam amanhã inscrições para concurso da Polícia Civil do MS

São 30 vagas para delegado (salário de R$ 14.978,26), 100 para escrivão e 80 para investigador, com salário atual de R$ 3.888,26, acrescido do abono de R$ 300,00

Renan Nucci

Publicado em 23/07/2017 às 08:58

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Para garantir transparência em todo trâmite do Concurso da Polícia Civil, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) publicou na edição do Diário Oficial do Estado de  terça-feira (18), a reabertura das inscrições por cinco dias, a partir do último dia (19), para os três cargos do certame. Ou seja, amanhã é o prazo final. São 30 vagas para delegado (salário de R$ 14.978,26), 100 para escrivão e 80 para investigador, com salário atual de R$ 3.888,26, acrescido do abono de R$ 300,00.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, inicialmente o Governo estudou apenas a reabertura das inscrições para o cargo de delegado para candidatos com idade superior a 45 anos, medida que atende decisão liminar tomada pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho em ação aberta pelo Ministério Público Estadual (MPE). Mas, para manter a lisura e a transparência durante todo o processo, a comissão responsável pelo concurso resolveu reabrir as inscrições até segunda-feira (24.7) para todos os cargos.

“Nós entendemos que o melhor caminho seria reabrir as inscrições para os três cargos, para que possamos garantir total transparência e lisura no processo e dar sequência no cronograma definido, evitando novos mandatos judiciais”, pontuou Assis. Com a nova determinação, qualquer candidato poderá se inscrever, especialmente pessoas acima de 45 anos.

A publicação traz ainda o direito ao questionamento com relação aos pedidos indeferidos por renda insuficiente, para candidatos que residem fora do Estado. Para isso, a SAD montará uma equipe para recebimento desses requerimentos e dos novos pedidos de isenção previsto nos editais, que funcionará a partir de amanhã das 8h às 17h, e no sábado das 8h às 12h.

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