Reconstituição de morte de ex-vereador detalhou crueldade de emboscada armada

A reconstituição da morte do ex-vereador Cristovão Silveira e de sua esposa Fátima Silveira, que foi de quatro horas detalhou os requintes de crueldade da emboscada armada pelo caseiro, Rivelino Mangelo de 45 anos, com participação de Rogério Nunes Mangelo de 19 anos e Diogo André dos Santos Almeida, de 21 anos.

Para apurar possíveis divergências nos depoimentos dos autores durante a reconstituição foi confirmado que o ex-vereador foi morto primeiro em uma emboscada armada pelo trio. Cristóvão teria sido atraído até o galpão para ver uns pintinhos e ao chegar ao local foi cercado pelos três recebendo um golpe na nuca.

Depois disso, foi desferido mais golpes contra o ex-vereador que teve um dedo decepado durante a tentativa de se defender das agressões. As mãos de Cristóvão estavam bastante machucadas e um golpe na altura do pescoço chegou a quebrar a coluna dele.

Ao ver que o marido estava sendo atacado pelo trio, Fátima foi tentar ajudar com um cabo de vassoura, mas caiu no chão e foi atacada com dois golpes de facão por Rivelino. O caseiro negou que tenha tinha tido relação sexual com Fátima e disse que tirou as roupas dela e passou as mãos em suas partes íntimas. Os exames que devem comprovar ou não o estupro ainda não ficaram prontos.

Segundo ele, a intenção era queimar o galpão todo com os corpos dentro, mas como tinha pouca gasolina não teve êxito. O crime já estava sendo planejado há uma semana pelos três, mas a motivação pelos assassinatos, o caseiro não revelou.

O quinto envolvido no crime foi identificado apenas como Gabriel e ainda está foragido. Ele estava na camionete que foi roubada da chácara do ex-vereador, na companhia de Diogo André dos Santos, que morreu em uma troca de tiros com a polícia.

Durante sua prisão, o caseiro disse que teria cometido o crime por ser maltratado e humilhado por Cristovão, e Fátima teria sido assassinada para não ficar como testemunha. Eles planejaram o crime em conversas pelo WhatsApp, e Rivelino teria dado o ultimato aos dois alegando que se não o ajudassem ele faria sozinho.

O casal foi assassinado no dia 18 de julho, quando chegou a chácara por volta das 15 horas daquele dia. Após as mortes, o caseiro, foi preso quando recebia alta do hospital Santa Casa, após ser atendido por causa de um corte profundo no pé. Ele foi socorrido depois que a dona de um bar, que fica a 800 metros da chácara acionou o socorro depois que ele teria contado que sete homens invadiram o local para roubar. Mas, após ser levado para depoimento acabou confessando a autoria dos assassinatos.