Sumiços de peças de andaime viram caso de polícia em Bonito

Um empresário de Bonito registrou boletim de ocorrência por receptação, ele aluga andaimes para construção civil. O homem de 40 anos disse aos policiais que percebeu a falta de 37 peças para a montagem dos equipamentos. Depois de constatar o sumiço, as peças foram encontradas espalhadas pela cidade, de posse de outras pessoas.

Segundo ele, durante a saída para fazer uma entrega, ele reconheceu oito dessas peças, já elas foram feitas sob encomenda e com a marca do empresário.

As ferragens estariam com uma pessoa que o autor da denúncia conhece como guarda municipal Milton. Ele teria dito ao empresário que as peças eram dele, como o material havia sido emprestado para uma terceira pessoa identificada como armando, talvez possa ter havido a troca. Milton se recusou a entregar as ferragens.

Outras 11 peças de andaimes estariam com um homem conhecido como Josa, ele disse ao autor da denúncia de receptação que teriam comprado as peças.