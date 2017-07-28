Sumiços de peças de andaime viram caso de polícia em Bonito

Policial
Um empresário de Bonito registrou boletim de ocorrência por receptação, ele aluga andaimes para construção civil. O homem de 40 anos disse aos policiais que percebeu a falta de 37 peças para a montagem dos equipamentos. Depois de constatar o sumiço, as peças foram encontradas espalhadas pela cidade, de posse de outras pessoas.
Segundo ele, durante a saída para fazer uma entrega, ele reconheceu oito dessas peças, já elas foram feitas sob encomenda e com a marca do empresário.
As ferragens estariam com uma pessoa que o autor da denúncia conhece como guarda municipal Milton. Ele teria dito ao empresário que as peças eram dele, como o material havia sido emprestado para uma terceira pessoa identificada como armando, talvez possa ter havido a troca. Milton se recusou a entregar as ferragens.
Outras 11 peças de andaimes estariam com um homem conhecido como Josa, ele disse ao autor da denúncia de receptação que teriam comprado as peças.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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