PF apreende 18,5 toneladas durante cinco dias de operações em MS

A Polícia Federal encerrou a semana passada com um total de 18,5 toneladas de maconha apreendidas em todo o Estado apenas em cinco dias – período compreendido entre os dias 1 e 6 de agosto, ou seja, de terça a domingo. Só no município de Ponta Porã, foram apreendidas 17 toneladas da droga apenas no fim de semana. Mais 1,5 tonelada foi apreendida nos municípios de Campo Grande e Dourados.

A mais recente operação da PF ocorreu neste domingo (6) à tarde, no município de DouradosS, quando foram apreendidos 727 quilos de maconha escondidos num caminhão carregado de soja. Um homem foi preso. Policiais federais receberam uma denúncia de que um caminhão Scania vermelho possivelmente estaria carregado de entorpecentes, na cidade de Amambai. De posse da informação, policiais federais empreenderam diligência e encontraram um veículo semelhante ao descrito na informação, placa IIV-3836, com semirreboque placa AWY-9806, dirigido por um homem de 32 anos, natural e residente em Amambai.



Após fortes suspeitas dos policiais, geradas após interrogatório, foi encontrada a droga sob o assoalho do veículo. O motorista disse não saber de muita coisa, pois teria apenas deixado o reboque num posto de gasolina de Dourados para ser carregado com a droga, que tinha como destino a cidade de Maringá (PR). Casado, pai de três filhos, ele foi preso por tráfico de drogas, tendo garantido que esta foi a primeira vez que traficou droga em meio aos fretes que faz para sobreviver.



Maconha em pallets



Na sexta-feira, desta feita em Ponta Porã, quatro homens foram presos pela PF por tráfico de 5,5 toneladas de maconha. A droga estava escondida em dois caminhões, que saíram de um galpão localizado na Rua das Flores, na mesma cidade, galpão este onde eram abastecidos diversos caminhões para transporte de drogas. Como os caminhões se dirigiam diretamente do galpão para o Paraguai, tal fato levantou a suspeita dos policiais federais.



Após abordarem um caminhão que saiu do galpão, os policiais resolveram interceptar outro veículo que também deixava o mesmo galpão e, ao abordarem o caminhão, os policiais localizaram um fundo falso de madeira, que continha grande quantidade de tabletes de maconha.



De posse da materialidade do crime, os policiais decidiram, então, entrar no galpão, onde localizaram mais tabletes de maconha e um quarto homem, que também foi preso. Nos caminhões onde estava a maconha, havia pallets para serem transportados para Sidrolândia, serviço pelo qual os motoristas presos receberiam R$ 1.500. Junto com as 5,5 toneladas de maconha, foram apreendidos os dois caminhões e R$ 982.



Mais droga



Na mesma sexta-feira, policiais lotados na Delegacia da PF de Ponta Porã apreenderam mais 449 quilos de maconha que estavam sendo transportados num veículo VW Gol. A apreensão ocorreu depois que equipe de policiais federais suspeitou de um veículo Uno, que foi devidamente acompanhado em diligência. A vigilância levou os policiais a outro carro, o Gol, que estava com a droga. Dois homens, um paraguaio de 33 e um brasileiro de 37 anos, que já responderam por tráfico de drogas, foram novamente presos.



Policiais contaram que a perseguição aos traficantes foi realizada com tranquilidade e, em certo momento, o Uno, que estava sendo seguido, ingressou no shopping Planet Outlet, em Pedro Juan Caballero. Um dos ocupantes desceu e pegou o VW Gol, placas HRC-1819, que lá estava estacionado. Ato contínuo, o Gol parou em um posto de combustíveis Taurus, permanecendo esperando o Uno, que chegou em seguida. Um dos ocupantes do Uno desceu para conversar com o motorista do Gol e ambos os veículos seguiram juntos em direção ao centro de Ponta Porã. Na saída da cidade, os veículos foram abordados pelos policiais federais, tendo sido verificado prontamente que o Gol estava carregado com tabletes de maconha.



Idoso



Na quarta-feira da semana passada, na mesma cidade de Ponta Porã, ocorreu a inusitada prisão de um idoso de 74 anos que transportava 11 toneladas de maconha em meio a uma carga de milho. Policiais da Delegacia da PF de Ponta Porã, receberam a informação de que um caminhão de cor alaranjada estaria sendo preparado com grande quantidade de maconha para realizar o transporte de entorpecentes. Foram realizadas diversas diligências na cidade e, por volta do meio dia de hoje, as equipes localizaram um caminhão que batia com os dados que continha a informação. Ao realizarem a abordagem para verificação, entrevistaram o proprietário do veículo, o qual era motorista profissional e residente no município de Amambai.



Inicialmente, o motorista alegou conter apenas milho na carga, contudo, uma rápida verificação na carga possibilitou que fosse encontrada a droga, o que o levou a confessar a prática do delito. Ele disse que receberia R$ 30 mil pelo transporte da maconha até a cidade de São Paulo (SP), mesmo declarando auferir renda de R$ 10 mil mensais com os fretes realizados no caminhão.



Ele declarou que o caminhão foi carregado com o milho numa “cidade próxima a Ponta Porã”, que ele não soube dizer o nome, mas que a maconha seria armazenada em meio a carga de milho em Ponta Porã. Informou ainda que o milho seria descarregado no Porto de Santos (SP). O motorista declarou já ter sido preso por homicídio, há 14 anos, quando disse ter matado um homem que queria roubar seu caminhão.

Na terça-feira, a PF apreendeu 763,5 quilos de maconha armazenados na caçamba de uma picape, estacionada numa casa localizada no bairro Jardim Itamaracá, nesta Capital. Junto com a droga, foram apreendidos o veículo e celulares. Um homem de 28 anos, natural de Campo Grande e residente nesta cidade, foi conduzido perante a autoridade policial para prestar depoimento.



No dia anterior, policiais federais receberam a informação de que dentro de um barraco, no Jardim Itamaracá, havia grande quantidade de drogas sendo armazenada para ser transportada para outro Estado da Federação. De posse desta informação, os policiais se dirigiram até o local, onde localizaram um caminhão azul e uma picape Fiat Toro vermelha. A droga estava armazenada dentro desta picape, facilmente localizável na caçamba da caminhonete.