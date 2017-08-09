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Corpos são encontrados carbonizados dentro de carro na BR-262

Veículo foi encontrado em chamas a 500 metros do trevo que dá acesso a Dois Irmãos do Buriti

Flavio Brito

Publicado em 09/08/2017 às 07:53

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Crédito do vídeo: Redação

Duas pessoas foram encontradas carbonizadas dentro de um veículo na tarde desta terça-feira (8), a 500 metros do trevo que dá acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, na rodovia BR-262. Não foi possível fazer a identificação das vítimas, em virtude do estado em que ficaram os corpos. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil de Dois Irmãos foi acionada por meio de ligações feitas ao telefone de plantão. As informações eram sobre um acidente no local. 

Quando os investigadores chegaram, a Policia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros já atendiam a ocorrência. No local, havia um carro Fiat Uno, ano 2007, totalmente queimado e no interior do veículo estavam os dois corpos carbonizados, nos bancos da frente, provavelmente, em virtude de uma colisão com um outro veículo. Ainda segundo o registro policial, não foi possível também identificar quem mais pode estar envolvido na batida, que ocorreu por volta das 18h40. 

Em virtude dos estragos na lataria do carro, acredita-se que as vítimas tenham se chocado com um veículo de maior porte. Não foram encontrados documentos que possam ajudar na identificação das pessoas carbonizadas. No local, não foram encontradas ainda testemunhas que tenham visto o acidente. Os corpos foram encaminhados para Dois Irmãos do Buriti. 

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