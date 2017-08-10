Vendedor de loja de móveis no Centro de Aquidauana tem o celular roubado

Policial
Aparelho foi levado durante o atendimento de um cliente, depois de ter sido deixado em cima de um balcão
O vendedor de uma loja de móveis e eletrodomésticos de Centro de Aquidauana teve o celular roubado na manhã desta quarta-feira (9). De acordo com o boletim de ocorrência, de 32 anos, contou aos policiais que deixou o aparelho em cima de um balcão dentro da loja, durante um atendimento.
Ao perceber, e voltar para pegar o aparelho, constatou que pessoa não identificada havia furtado o aparelho. Informa ainda que no aparelho havia também um chip da OI, não sabendo, no entanto, informar o número.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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