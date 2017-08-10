Vendedor de loja de móveis no Centro de Aquidauana tem o celular roubado

O vendedor de uma loja de móveis e eletrodomésticos de Centro de Aquidauana teve o celular roubado na manhã desta quarta-feira (9). De acordo com o boletim de ocorrência, de 32 anos, contou aos policiais que deixou o aparelho em cima de um balcão dentro da loja, durante um atendimento.

Ao perceber, e voltar para pegar o aparelho, constatou que pessoa não identificada havia furtado o aparelho. Informa ainda que no aparelho havia também um chip da OI, não sabendo, no entanto, informar o número.