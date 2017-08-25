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Polícia Civil esclarece acidente ocorrido em rodovia e identifica autor

Vítimas morreram carbonizadas dentro do veículo que seguia no sentido Aquidauana-Campo Grande

Flavio Brito

Publicado em 25/08/2017 às 10:53

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A Polícia Civil, por meio da 1º Delegacia de Polícia de Aquidauana, por intermédio do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas - NIIC, juntamente com investigadores da Delegacia de Polícia do município de Dois Irmãos do Buriti, esclareceu as circunstâncias e autoria de um acidente de trânsito ocorrido na BR-262, entre os trevos de acesso ao Distrito de Palmeiras e o município de dois irmãos do buriti, no dia 8 de agosto, por volta das 19h.

De acordo com as investigações, Erasmo Flávio de Siqueira Ribas (49) seguia com seu filho, André Luiz Loureiro (29), seguia sentido Aquidauana-Campo Grande.

Ontem (24), os investigadores identificaram Nilson Silva (60), como sendo o condutor do trator e o responsável pelo acidente. De acordo com as informações da polícia, o motorista do trator entrou em diversas contradições, inclusive, negando a autoria do crime.

O condutor do trator disse que, no momento em que atravessava a pista, não avistou nenhum veículo na rodovia. Porém, disse que sentiu uma forte pancada na traseira da carreta do trator e ao olhar para trás, notou algo em chamas.

Nilson, poderá ser responsabilizado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga do local de acidente, omissão de socorro e ocultação de prova. O inquérito segue sob a presidência Evandro Corredato, delegado regional de polícia de Aquidauana e responsável pela delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti.

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