'Que paguem pelo que fizeram', diz mãe de jovem morto com mangueira de lava-jato

Que eles vão presos. Que eles paguem pelo que fizeram com o meu filho. Meu filho era bondade. Meu filho correu pra se salvar, outro correu atrás dele, trouxe até o outro e eles fizeram essa maldade, essa crueldade com meu filho. Eles não só destruíram uma vida, mas destruiu uma família, ” desabafa Marisilva Moreira da Silva, mãe de Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, que morreu após ser agredido com uma mangueira, em um lava-jato, no bairro Morumbi, em Campo Grande.

Na tarde desta terça-feira (5) será realizada a primeira audiência sobre o caso Wesner. Este é um momento muito aguardado pela família. Serão ouvidas as testemunhas de acusação. A família do adolescente, que morreu onze dias depois de ficar internado, com sérias lesões internas, promete se mobilizar para acompanhar a audiência.

Nesse momento vão ser ouvidas oito testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual (MPE). Esse é o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas.

Thiago Giovanni Demarco Sena, de 20 anos, e Willian Henrique Larrea, de 31 anos, foram denunciados pelo MPE, por homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. Os acusados respondem ao processo em liberdade.

Uma segunda audiência já está marcada para o dia 2 de outubro, pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida. Na ocasião vão ser ouvidas as testemunhas de defesa.