'Que paguem pelo que fizeram', diz mãe de jovem morto com mangueira de lava-jato

1ª audiência
Audiência vai ser realizada na tarde desta terça-feira (5), no Fórum de Campo Grande. Vão ser ouvidas oito testemunhas de acusação indicadas pelo MPE.
Que eles vão presos. Que eles paguem pelo que fizeram com o meu filho. Meu filho era bondade. Meu filho correu pra se salvar, outro correu atrás dele, trouxe até o outro e eles fizeram essa maldade, essa crueldade com meu filho. Eles não só destruíram uma vida, mas destruiu uma família, ” desabafa Marisilva Moreira da Silva, mãe de Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, que morreu após ser agredido com uma mangueira, em um lava-jato, no bairro Morumbi, em Campo Grande.
Na tarde desta terça-feira (5) será realizada a primeira audiência sobre o caso Wesner. Este é um momento muito aguardado pela família. Serão ouvidas as testemunhas de acusação. A família do adolescente, que morreu onze dias depois de ficar internado, com sérias lesões internas, promete se mobilizar para acompanhar a audiência.
Nesse momento vão ser ouvidas oito testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual (MPE). Esse é o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas.
Thiago Giovanni Demarco Sena, de 20 anos, e Willian Henrique Larrea, de 31 anos, foram denunciados pelo MPE, por homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. Os acusados respondem ao processo em liberdade.
Uma segunda audiência já está marcada para o dia 2 de outubro, pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida. Na ocasião vão ser ouvidas as testemunhas de defesa.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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