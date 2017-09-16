Para fugir de abordagem, motorista dá meia-volta e joga 175 filhotes de papagaios na estrada

Equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) resgataram 175 filhotes de papagaios durante operação de combate ao tráfico de animais silvestres. As fiscalizações ocorriam na BR-267, em Bataguassu, e estradas vicinais do município. Suspeitos que transportavam as aves conseguiram fugir em um Corsa Classic.

Os militares perceberam quando o veículo voltou ao avistar a viatura. Houve perseguição e os suspeitos abandonaram cinco caixa com 175 filhotes de papagaios nas margens da estrada de terra.

Devido ao estado de estresse dos filhotes, a PMA os levou até o quartel para sombra e condicionamento adequado de ar e para alimentá-los. Os traficantes conseguiram fugir, porém, a PMA voltou a realizar diligências na tentativa de localizar os criminosos.

Os filhotes serão encaminhados ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), na Capital.

Época de reprodução

Este é um período preocupante para a PMA com relação ao tráfico de animais silvestres, pois, de agosto a dezembro é o período de reprodução do papagaio que é a espécie mais traficada no Estado.

Depois de terminada a operação Independência, devido a alguns levantamentos preocupantes realizados pelo Setor de Inteligência relacionados com relação ao tráfico de animais, a PMA deu continuidade à prevenção e combate ao tráfico, com uma operação, iniciada na segunda-feira (11), sem prazo para encerramento.

Aliciamento de sitiantes e peões

A PMA está realizando trabalhos preventivos nas propriedades rurais, por meio de informação da legislação e Educação Ambiental, visto que o modus operandi principal dos traficantes é de aliciamento dos sitiantes e funcionários de propriedades rurais, para que retirem os animais e os avisem para que os comprem. Muitas pessoas fazem isto, às vezes, sem saber que estão cometendo crime ambiental.

Municípios da região principal do problema já estão sendo monitorados, são eles: Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo. Nessa região, ninhos também estão sendo monitorados pelos Policiais, para evitar a retirada dos filhotes, visto que essa é a preocupação maior.

A base do trabalho é evitar a retirada dos animais, evitando custos à fauna e ao Estado, tendo em vista os altos custos financeiros, até a reintrodução dos filhotes na natureza.

Barreiras também estão sendo executadas nas saídas para o estado de São Paulo, que é para onde os papagaios retirados aqui têm saído.