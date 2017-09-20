Acidente entre carro e camionete mata mulher em rodovia do MS

Acidente entre carro e camionete ocorrido na tarde desta quarta-feira, matou Tatiane Rodrigues Alencar, moradora no distrito de São José, no município de Vicentina. A colisão entre os dois veículos aconteceu na rodovia BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.



Conforme apurado, a vítima estava em uma camionete Silverado conduzida por Rodrigo Pimentes Martins, quando por motivos desconhecidos, o veículo bateu em um Fiesta que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a camionete saiu da pista e capotou.

A irmã de Tatiane, que também estava na Silverado, ficou gravemente ferida, e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, assim como Rodrigo. Os ocupantes do Fiesta não foram identificados, mas também foram resgatados.