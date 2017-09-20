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Crime ambiental

Mineiro filmado maltratando sucuri em MS é multado e pousada é fechada

Estabelecimento não possuía licenciamento ambiental e foi interditado

Daniele Valentin

Publicado em 20/09/2017 às 10:00

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Crédito do vídeo: DValentim

Policiais Militares Ambientais de Corumbá identificaram e autuaram ontem, terça-feira (19), o mineiro que aparece em vídeos maltratando uma sucuri em Mato Grosso do Sul. A pousada que o homem estava foi fechada por falta de licença do órgão ambiental.

O vídeo que circulou em redes sociais, mostra um turista em atividade de apanha de espécime da fauna silvestre. No vídeo, o infrator manipula uma serpente sucuri sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão ambiental competente, o que é crime.

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Em levantamentos, a PMA de Corumbá chegou até uma pousada localizada no Distrito de Albuquerque (Baía dos Periquitos) e o proprietário informou que o grupo realmente gravou o vídeo no local e que o autor residia em Divinópolis (MG).

Com as informações, os Policiais conseguiram identificar o autor da infração ambiental. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500,00. O infrator também responderá por crime ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção.

A pousada não possuía licenciamento ambiental e o proprietário também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2.000,00 por funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem a devida licença do órgão ambiental competente. As atividades da pousada foram interditadas, até possível regularização.

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