Turista é suspeito de maltratar sucuri no Pantanal de MS; assista ao vídeo

PMA
Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), o vídeo foi feito nas margens do rio Paraguai, na região do distrito de Albuquerque. Polícia procura suspeito.
Crédito do vídeo: G1
No Pantanal de Mato Grosso do Sul, a polícia tenta identificar um homem suspeito de maus-tratos contra uma sucuri. Tudo foi gravado e divulgado nas redes sociais. (assista ao vídeo acima)
Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), o vídeo foi feito nas margens do rio Paraguai, na região do distrito de Albuquerque, em Corumbá. Na gravação, a cobra tenta retornar para a água, mas é segurada pelo turista. Um grupo se diverte ao lado.
A polícia já sabe que são turistas de Minas Gerais e tenta localizar o homem que segura a cobra. O dono da pensão onde os turistas estavam hospedados também foi notificado pela polícia.
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