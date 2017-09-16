Turista é suspeito de maltratar sucuri no Pantanal de MS; assista ao vídeo

No Pantanal de Mato Grosso do Sul, a polícia tenta identificar um homem suspeito de maus-tratos contra uma sucuri. Tudo foi gravado e divulgado nas redes sociais. (assista ao vídeo acima)

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), o vídeo foi feito nas margens do rio Paraguai, na região do distrito de Albuquerque, em Corumbá. Na gravação, a cobra tenta retornar para a água, mas é segurada pelo turista. Um grupo se diverte ao lado.

A polícia já sabe que são turistas de Minas Gerais e tenta localizar o homem que segura a cobra. O dono da pensão onde os turistas estavam hospedados também foi notificado pela polícia.