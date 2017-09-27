PRF apreende mais de 10 quilos de cocaína na BR-262 e prende 2 homens

Na tarde de terça-feira (26), no km 23 da BR-262, em Três Lagoas/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 10 kg de cocaína. Droga seria levada para São Paulo e dois homens foram presos.

Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo Ford/Ranger com placas de Campo Grande/MS, conduzido por um homem, de 27 anos em companhia do passageiro, de 29 anos.

Nos compartimentos ocultos do carro, a equipe encontrou 11 volumes de cocaína que se totalizaram 10,5 kg (dez quilogramas e quinhentos gramas) da droga.

O condutor declarou ter pego o automóvel carregado com o entorpecente em Ponta Porã/MS, levaria até o Estado de São Paulo/SP e lá, receberia pelo transporte.

A equipe apreendeu ainda, dois celulares e R$ 1.137,00. Foi dada a voz de prisão para ambos, e encaminhados juntamente com o veículo e a droga, para a Polícia Federal de Três Lagoas/MS.