Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:39

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Lutador do MS é preso pela Polícia Civil por estuprar aluna de 10 anos

O homem já responde a procedimento na Justiça por crime semelhante, ocorrido no ano de 2016

Renan Nucci

Publicado em 01/10/2017 às 08:37

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No final da tarde de ontem, uma equipe da Polícia Civil de Brasilândia prendeu um homem 43 anos por crime de estupro de vulnerável. Ele é investigado em um inquérito em tramitação na Delegacia de Polícia de Brasilândia onde se apurar o estupro de uma criança de 10 anos de idade. 

O preso é lutador de artes marciais, ostentando diversos títulos internacionais na modalidade Kickboxing, peso pesado, e ministrava aulas de artes marciais para crianças e adultos nas cidades de Brasilândia e Três Lagoas. A vítima era uma das alunas do investigado. 

Leia Também

• Autor de estupro de criança de seis anos vai ficar preso em Aquidauana

• Menino foi morto por asfixia ao reagir a estupro, diz polícia


O fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil há uma semana, quando a mãe da vítima, desconfiada por ela não querer mais frequentar as aulas de luta e também por apresentar comportamento arredio, agressivo e evasivo com os familiares, questionou-a sobre os fatos, tendo ela relatado os abusos que sofreu por parte do professor. 


A autoridade policial iniciou a investigação, ouvindo os relatos da vítima e testemunhas, solicitando à Justiça a prisão temporário do investigado, cujo pedido foi acolhido pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público. 

O autor não resistiu à prisão e foi levado para exame médico de corpo de delito e posteriormente para uma das celas da Delegacia de Brasilândia. A Polícia Civil executou uma busca na casa dele, onde foram apreendidos computadores, máquinas fotográficas, pen drives, cartões de memória e outras mídias que serão encaminhadas para exames periciais, pois a Polícia Civil tem informes que apontam que o preso possa ter trocado vídeos íntimos que vítimas. O homem  já responde a procedimento na Justiça por crime semelhante, ocorrido também em Três Lagoas, no ano de 2016. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo