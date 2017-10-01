Lutador do MS é preso pela Polícia Civil por estuprar aluna de 10 anos

O preso é lutador de artes marciais, ostentando diversos títulos internacionais na modalidade Kickboxing, peso pesado, e ministrava aulas de artes marciais para crianças e adultos nas cidades de Brasilândia e Três Lagoas. A vítima era uma das alunas do investigado.

No final da tarde de ontem, uma equipe da Polícia Civil de Brasilândia prendeu um homem 43 anos por crime de estupro de vulnerável. Ele é investigado em um inquérito em tramitação na Delegacia de Polícia de Brasilândia onde se apurar o estupro de uma criança de 10 anos de idade.



O fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil há uma semana, quando a mãe da vítima, desconfiada por ela não querer mais frequentar as aulas de luta e também por apresentar comportamento arredio, agressivo e evasivo com os familiares, questionou-a sobre os fatos, tendo ela relatado os abusos que sofreu por parte do professor.



A autoridade policial iniciou a investigação, ouvindo os relatos da vítima e testemunhas, solicitando à Justiça a prisão temporário do investigado, cujo pedido foi acolhido pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público.

O autor não resistiu à prisão e foi levado para exame médico de corpo de delito e posteriormente para uma das celas da Delegacia de Brasilândia. A Polícia Civil executou uma busca na casa dele, onde foram apreendidos computadores, máquinas fotográficas, pen drives, cartões de memória e outras mídias que serão encaminhadas para exames periciais, pois a Polícia Civil tem informes que apontam que o preso possa ter trocado vídeos íntimos que vítimas. O homem já responde a procedimento na Justiça por crime semelhante, ocorrido também em Três Lagoas, no ano de 2016.