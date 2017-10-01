Polícia apreende 1,3 tonelada de maconha escondida sob pallets

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de ontem (30), em Dourados, mais de 1,3 tonelada de maconha escondida sob uma carga de pallets de madeira. A ocorrência foi na BR-463 km 18, próximo ao trevo do aeroporto.



Os policiais abordaram um caminhão conduzido por um homem de 48 anos. O veículo estava carregado com uma pequena quantidade de pallets de madeira. Indagado sobre a carga, o homem afirmou que carregou em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, e iria levá-los até a cidade de Uberaba (MG).



Suspeitando da situação incomum, foi realizada uma vistoria na carroceria. Sob os pallets os policiais encontraram inúmeros tabletes de maconha, com invólucros coloridos. Toda a droga somou 1.305,7 quilos.

Sobre o entorpecente o homem confessou que foi contratado para levar a substância até Uberaba. O caminhão foi levado para a zona rural de Ponta Porã, onde foi carregado com a droga e posteriormente entregue de volta à ele. No destino, ele receberia o pagamento pelo transporte. O homem, o caminhão e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Dourados.