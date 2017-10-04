Morador de Anastácio é encontrado carbonizado e sem cabeça em lixão da Capital

Crueldade
Vitima estava na Capital há 15 dias na casa do pai no bairro Canguru
Leoni de Moura Custódio, de 18 anos, morador de Anastácio foi encontrado carbonizado e sem a cabeça em um aterro sanitário de Campo Grande. O jovem estava na casa do pai, na Capital, há 15 dias.
Segundo informações da família, a vítima desapareceu na última quinta-feira (28) e teve o corpo encontrado no sábado (30). A confirmação do exame de DNA saiu nesta terça-feira (3).
O pai da vítima Reinaldo Custódio da Silva, 48 anos, que trabalha com tubulação de ar-condicionado e estava viajando na semana do sumiço. Ele relatou que o filho estava há poucos dias na Capital, pois morava em uma chácara de Anastácio.
A descoberta do sumiço ocorreu na quinta-feira, quando a esposa telefonou informando que o jovem não havia retornado para casa. Como não era costume do filho sair de casa e não voltar, o familiar terminou o serviço e retornou para Campo Grande.
No sábado de manhã durante registro do boletim de ocorrência, o pai ficou sabendo que um corpo havia sido encontrado no aterro sanitário. Na segunda-feira (2), no Imol (Instituto Médico de Odontologia Legal), o pai chegou a reconhecer por fotos, a aliança que filho usava, porém, a confirmação do exame de DNA da arcada dentária e digitais saíram nesta terça-feira (3).
Conforme o Jornal Midiamax, o caso será investigado em Campo Grande.
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