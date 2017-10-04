Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:41

Buscar

Últimas notícias
X

Crueldade

Morador de Anastácio é encontrado carbonizado e sem cabeça em lixão da Capital

Vitima estava na Capital há 15 dias na casa do pai no bairro Canguru

Daniele Valentin

Publicado em 04/10/2017 às 07:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Leoni de Moura Custódio, de 18 anos, morador de Anastácio foi encontrado carbonizado e sem a cabeça em um aterro sanitário de Campo Grande. O jovem estava na casa do pai, na Capital, há 15 dias.

Segundo informações da família, a vítima desapareceu na última quinta-feira (28) e teve o corpo encontrado no sábado (30). A confirmação do exame de DNA saiu nesta terça-feira (3).

O pai da vítima Reinaldo Custódio da Silva, 48 anos, que trabalha com tubulação de ar-condicionado e estava viajando na semana do sumiço. Ele relatou que o filho estava há poucos dias na Capital, pois morava em uma chácara de Anastácio.

A descoberta do sumiço ocorreu na quinta-feira, quando a esposa telefonou informando que o jovem não havia retornado para casa. Como não era costume do filho sair de casa e não voltar, o familiar terminou o serviço e retornou para Campo Grande.

No sábado de manhã durante registro do boletim de ocorrência, o pai ficou sabendo que um corpo havia sido encontrado no aterro sanitário. Na segunda-feira (2), no Imol (Instituto Médico de Odontologia Legal), o pai chegou a reconhecer por fotos, a aliança que filho usava, porém, a confirmação do exame de DNA da arcada dentária e digitais saíram nesta terça-feira (3).

Conforme o Jornal Midiamax, o caso será investigado em Campo Grande.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo