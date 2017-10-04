Morador de Anastácio é encontrado carbonizado e sem cabeça em lixão da Capital

Leoni de Moura Custódio, de 18 anos, morador de Anastácio foi encontrado carbonizado e sem a cabeça em um aterro sanitário de Campo Grande. O jovem estava na casa do pai, na Capital, há 15 dias.

Segundo informações da família, a vítima desapareceu na última quinta-feira (28) e teve o corpo encontrado no sábado (30). A confirmação do exame de DNA saiu nesta terça-feira (3).

O pai da vítima Reinaldo Custódio da Silva, 48 anos, que trabalha com tubulação de ar-condicionado e estava viajando na semana do sumiço. Ele relatou que o filho estava há poucos dias na Capital, pois morava em uma chácara de Anastácio.

A descoberta do sumiço ocorreu na quinta-feira, quando a esposa telefonou informando que o jovem não havia retornado para casa. Como não era costume do filho sair de casa e não voltar, o familiar terminou o serviço e retornou para Campo Grande.

No sábado de manhã durante registro do boletim de ocorrência, o pai ficou sabendo que um corpo havia sido encontrado no aterro sanitário. Na segunda-feira (2), no Imol (Instituto Médico de Odontologia Legal), o pai chegou a reconhecer por fotos, a aliança que filho usava, porém, a confirmação do exame de DNA da arcada dentária e digitais saíram nesta terça-feira (3).

Conforme o Jornal Midiamax, o caso será investigado em Campo Grande.