Falso médico é preso com simulacro de arma na fronteira com a Bolívia

Um homem de 42 anos, que se passava por médico, foi preso nesta terça-feira (17) durante fiscalização da Receita Federal, com apoio da Polícia Militar. Ele era passageiro de um ônibus que faz a linha Corumbá-Fronteira.

O ônibus foi vistoriado ao passar pelo Posto Esdras, na divisa com a Bolívia. Com ele, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e a quantia de 3.750 reais em cédulas falsas.

Na bagagem também havia equipamentos médicos e documentos que seriam falsos como carteira de identidade; carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); carteira do CRM (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) e um diploma do curso de medicina, também do estado paulista.

Segundo a Receita Federal, o homem já foi preso duas vezes, sendo uma por estelionato e outra por falsidade ideológica, quando exercia a medicina ilegalmente, pois não é formado. O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal para autuação em flagrante.