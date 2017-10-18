Falso médico é preso com simulacro de arma na fronteira com a Bolívia

Corumbá
Com ele, foram encontrados um simulacro de arma e R$ 3,750,00 em cédulas falsas, além de uma carteira da OAB
Um homem de 42 anos, que se passava por médico, foi preso nesta terça-feira (17) durante fiscalização da Receita Federal, com apoio da Polícia Militar. Ele era passageiro de um ônibus que faz a linha Corumbá-Fronteira.
O ônibus foi vistoriado ao passar pelo Posto Esdras, na divisa com a Bolívia. Com ele, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e a quantia de 3.750 reais em cédulas falsas.
Na bagagem também havia equipamentos médicos e documentos que seriam falsos como carteira de identidade; carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); carteira do CRM (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) e um diploma do curso de medicina, também do estado paulista.
Segundo a Receita Federal, o homem já foi preso duas vezes, sendo uma por estelionato e outra por falsidade ideológica, quando exercia a medicina ilegalmente, pois não é formado. O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal para autuação em flagrante.
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