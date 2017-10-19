Polícia resgata tamanduá-mirim dentro de residência na Capital

Vida selvagem
O bicho será encaminhado à Fazenda Green Farm CO2 Free
Policiais militares ambientais de Campo Grande capturaram um tamanduá-mirim dentro de uma residência, ontem. Uma moradora do bairro Royal Park telefonou para a PMA, informando que o animal adentrara um cômodo de sua residência e se acomodara no local.
A PMA realizou a captura do tamanduá com uso de um cambão e o colocou em uma caixa de contenção. O bicho será encaminhado à Fazenda Green Farm CO2 Free, localizada no município de Itaquiraí, que possui estrutura para recebimento de animais, os quais ficam à disposição dos técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), de Campo Grande. O Cras decidirá sobre remoção ou soltura do tamanduá.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS