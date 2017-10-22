Vítima é achada morta com 11 ferimentos de arma de fogo em MS

Homem de 33 anos foi assassinado com vários tiros, por volta das 23h30 de ontem (22), na Rua Vereador Rogério Francisco Santana, no Centro de Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, Evaldo Ferreira dos Santos foi encontrado morto de barriga para cima com vários ferimentos. No total, foram encontrados 11 perfurações (tanto de entrada quanto de saída) no corpo da vítima, segundo analise preliminar da pericia técnica.

No local, ninguém quis comentar sobre a autoria do crime. Também não há informações sobre o que teria motivado o assassinato. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.