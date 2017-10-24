Caminhoneiro é preso com mais de 1.300 quilos de maconha em fundo falso

Equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu carga de 1.314 quilos de maconha que estava em fundo falso de caminhão boiadeiro. Condutor de 34 anos foi preso em flagrante ontem, durante fiscalização na MS-472, na cidade de Jardim.

De acordo com a polícia, equipe fazia bloqueio na rodovia quando abordou caminhoneiro que transportava vários volumes prensados. Durante vistoria, foi verificado que o volume se tratava de carga de maconha.

Diante do flagrante, homem disse aos policiais que pegou o veículo na cidade de Bela Vista e levaria até Campo Grande. Caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).