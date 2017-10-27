Homem é preso após espancar ex-mulher no Cristo Rei, em Anastácio

Jonas Barbosa Angelino, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Anastácio na tarde desta sexta-feira, depois de espancar a ex-esposa de 25 anos. O crime ocorreu no Conjunto Residencial Cristo Rei. A vítima precisou de atendimento.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mulher relatou que está separada do agressor há um mês, e que ele chegou na casa dela e, sem dizer nada, começou a agredi-la, causando lesões no braço, perna, queixo e rosto.



Após o ataque, fugiu, mas foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.