Homem é preso após espancar ex-mulher no Cristo Rei, em Anastácio

Violência doméstica
Autor tentou fugir, mas foi capturado pela PM
Jonas Barbosa Angelino, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Anastácio na tarde desta sexta-feira, depois de espancar a ex-esposa de 25 anos. O crime ocorreu no Conjunto Residencial Cristo Rei. A vítima precisou de atendimento.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mulher relatou que está separada do agressor há um mês, e que ele chegou na casa dela e, sem dizer nada, começou a agredi-la, causando lesões no braço, perna, queixo e rosto.
Após o ataque, fugiu, mas foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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