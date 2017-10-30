Tuiuiú ferido a tiros não resiste e morre durante tratamento

O tuiuiú resgatado ferido com pelo menos oito tiros em Nova Andradina não resistiu e morreu durante o tratamento, na noite deste domingo (29). A ave estava bastante debilitada, desidratada e desnutrida. Exames para confirmar a fratura e ver a possibilidade de realizar cirurgia seriam realizados nesta segunda-feira (30).

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Batayporã foi quem encontrou a ave e procurou a clínica veterinária em Nova Andradina. O médico veterinário Evandro Trachta chegou a pedir ajuda com doações para alimentar o pássaro, que é símbolo do pantanal sul-mato-grossense.

De acordo com a PMA, o caso será encaminhado para a Polícia Civil, que irá investigar o crime. Com o corpo do animal, ele será empalhado e usado em projetos de conscientização ambiental.