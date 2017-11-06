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Aquidauana

Sequestrador 'pescou' chave e esperou vítimas acordarem para iniciar ataques

Mulher conseguiu fugir do ex dentro pousada em Bodoquena, onde autor foi preso

Renan Nucci

Publicado em 06/11/2017 às 16:19

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Foram mais de 15 camisas perfurado no mesmo local costas e na região do peito
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Vítimas de roubo seguido de sequestro registrado na quinta-feira da semana passada, em uma floricultura no Centro de Aquidauana, deram detalhes dos momentos de terror vividos diante do criminoso. O autor, identificado como ex-marido da moradora, pescou a chave do estabelecimento durante a madrugada, e ficou esperando até de manhã. Ele foi preso.


Conforme relatado pelo homem de 51 anos que mora no local, o bandido, de 42 anos, conseguiu remover um dos vidros da janela e alcançar as chaves da floricultura. Ele abriu o estabelecimento, mas não conseguiu ter acesso à residência que ficava aos fundos, onde os moradores estavam dormindo. Por isso, ficou em silêncio no local, até que todos acordassem.

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Durante este tempo, recolheu tesouras e perfurou camisetas de uniforme e estofados que estavam por perto. Quando o morador acordou e abriu a porta que liga a casa à floricultura, foi surpreendido pelo agressor que o atacou com golpe de faca no queixo. O criminoso primeiro anunciou o roubo, mas em seguida passou a perguntar pela moradora.


A mulher já havia sido casada com ele, mas hoje convive com o proprietário da floricultra. Bastante agressivo, o autor rendeu todos no local, inclusive a filha da vítima, e foi reconhecido. Neste momento, retirou o capuz obrigou que a ex o acompanhasse. Além disso, roubou o carro da família e a levou para um local desconhecido no veículo.


Fuga


Neste momento, a polícia foi acionada. A mulher foi levada até uma pousada na região de Bodoquena. Chegando lá, disse discretamente à proprietária e à funcionária do estabelecimento que havia sido sequestrada e que seria assassinada pelo acompanhante. Durante o trajeto ele a agredia e dizia que a mataria e depois esquartejaria o corpo.


Ela então simulou que estava passando mal e foi levada pela funcionária a um banheiro estratégico, que dava acesso para a rua. De lá, foi deixada em um quarto escondido, onde ficou até que o ex fosse preso. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prendê-lo. O homem ainda tentou fugir, mas foi orientado que seria alvejado se resistisse, por isso, se entregou.
 

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