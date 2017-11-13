Perícia indica que homem encontrado morto no Nova Aquidauana sofreu infarto

A informação foi dada com exclusividade ao jornal "O Pantaneiro" pelo primo da vítima, o vereador Gabriel "Bié", que conversou com a equipe da perícia e obteve esse resultado. Ainda segundo o familiar, ele nunca havia se queixado de nenhum problema cardíaco.

A perícia feita em Diego Toledo Barros, de 29 anos, que foi encontrado morto no último domingo (12), no Nova Aquidauana, indicou que a vítima sofreu um infarto, provavelmente no sábado (11), entre 9h e 12h.

Despedida

O velório será realizado no Cemitério Parque Cidade Natureza (Cemitério do Dourado), localizado na Rua José Rodrigues dos Anjos, s/n, no Bairro Arara Azul, das 14h às 15h, e enterrado no mesmo lugar.

A curta despedida deverá ser feita com o caixão fechado, uma vez que o corpo está muito inchado e, o cheiro, muito forte.

Caso

Conforme noticiado pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro",ele foi encontrado morto no interior de sua residência por seu tio, A. C. de B., de 51 anos, na Rua Alzira Pace, no Nova Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 17h30, a testemunha do caso recebeu uma ligação de seu irmão, que mora na Fazenda Primavera, na Estrada Taboco, dizendo que estava preocupado com o filho, pois ele estava há dois dias sem contato. Nesse momento, o pai da vítima pediu que o homem fosse até sua residência para ver se estava tudo certo.

Em seguida, ele foi até a casa e percebeu que ela estava toda fechada, mas que o carro do sobrinho estava na garagem. Para a Polícia, ele informou que chamou várias vezes, porém não foi atendido, o que o motivou a abrir a janela do quarto. Quando fez isso, notou a vítima caída no chão e continuou gritando seu nome e, sem nenhuma resposta, notou o mau cheiro que vinha do lugar, percebendo que o sobrinho estava morto.