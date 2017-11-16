Gaeco investe contra agências de publicidade em operação na Capital

Propaganda
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nessa quinta-feira (16), oito mandados de busca e apreensão para apurar indícios da prática de crimes contra o patrimônio público, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Os alvos da operação nominada Propaganda Enganosa foram três agências de publicidade e propaganda, que funcionam em Campo Grande, e que mantiveram contratos com o Governo do Estado nos anos de 2012 e 2013.
Segundo o Gaeco, essas agências são acusadas de repassar mais de 3 milhões de reais a outras empresas de fachada, ou seja, empresas localizadas no mesmo endereço, abertas em nome de laranjas, com funcionários insuficientes para a realização do suposto serviço contratado.
A movimentação bancária suspeita foi constatada inicialmente pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF e, via quebra de sigilo bancário, requerida pelo Gaeco e autorizada judicialmente, onde constatou-se o montante do total repassado (cerca de 3 milhões), dos quais boa parte foi sacada na boca do caixa pelos investigados, ora sócios das empresas de fachada.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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