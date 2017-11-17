'Gordinho da moto preta' que aterrorizava Aquidauana e Anastácio disse que 'roubava por prazer'

Policial
Ele havia sido preso na última terça-feira (14), mas foi liberado e hoje voltou à Delegacia de Polícia para esclarecer suas ações
O "gordinho da moto preta" que aterrorizava Aquidauana e Anastácio e que foi preso na última terça-feira (14), conforme noticiou o jornal "O Pantaneiro" esteve, na manhã desta sexta-feira (17), na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para prestar os devidos esclarecimentos sobre suas ações.
De acordo com informações obtidas com exclusividade pela equipe de reportagem, o homem de 31 anos disse para o policial responsável pela unidade que roubava por "prazer" e pela adrenalina que o ato proporcionava ao mesmo.
A Polícia Civil informa que todas as pessoas que tiveram qualquer item roubado ou furtado pelo mesmo, podem comparecer à sede de Aquidauana para recuperar seus pertences, com as devidas comprovações de posse.
Após o esclarecimento de todos os casos na próxima segunda-feira (20), o criminoso terá a sua prisão decretada.
Caso
Várias pessoas, principalmente mulheres, tiveram suas bolsas, carteiras e celulares furtados por um homem que, segundo elas, de posse de uma arma, aproximava-se com uma motocicleta preta, anunciava o assalto e saia logo em seguida com os objetos furtados.
Os fatos causaram temor da população, por conta da agressividade e ousadia do autor quando praticava os furtos. A partir disso, a PM passou a efetuar rondas, a fim de monitorar os locais onde os furtos ocorreram e possíveis suspeitos com as características informadas pelas vitimas, até que conseguiu realizar a prisão do mesmo, após uma tentativa de furto no Centro de Aquidauana, no dia 14 de novembro.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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