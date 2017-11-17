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'Gordinho da moto preta' que aterrorizava Aquidauana e Anastácio disse que 'roubava por prazer'

Ele havia sido preso na última terça-feira (14), mas foi liberado e hoje voltou à Delegacia de Polícia para esclarecer suas ações

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/11/2017 às 10:00

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O "gordinho da moto preta" que aterrorizava Aquidauana e Anastácio e que foi preso na última terça-feira (14), conforme noticiou o jornal "O Pantaneiro" esteve, na manhã desta sexta-feira (17), na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para prestar os devidos esclarecimentos sobre suas ações.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela equipe de reportagem, o homem de 31 anos disse para o policial responsável pela unidade que roubava por "prazer" e pela adrenalina que o ato proporcionava ao mesmo.

A Polícia Civil informa que todas as pessoas que tiveram qualquer item roubado ou furtado pelo mesmo, podem comparecer à sede de Aquidauana para recuperar seus pertences, com as devidas comprovações de posse.

Após o esclarecimento de todos os casos na próxima segunda-feira (20), o criminoso terá a sua prisão decretada. 

Caso

Várias pessoas, principalmente mulheres, tiveram suas bolsas, carteiras e celulares furtados por um homem que, segundo elas, de posse de uma arma, aproximava-se com uma motocicleta preta, anunciava o assalto e saia logo em seguida com os objetos furtados. 

Os fatos causaram temor da população, por conta da agressividade e ousadia do autor quando praticava os furtos. A partir disso, a PM passou a efetuar rondas, a fim de monitorar os locais onde os furtos ocorreram e possíveis suspeitos com as características informadas pelas vitimas, até que conseguiu realizar a prisão do mesmo, após uma tentativa de furto no Centro de Aquidauana, no dia 14 de novembro.

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