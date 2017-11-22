Polícia identifica jovem que furtou box do 'Shopping Arandu' no fim de semana

Anastácio
Rapaz foi localizado em uma fazenda na BR-419, KM 14
A Polícia de Anastácio identificou, na última terça-feira (21), o jovem que furtou o box 7 do 'Shopping Arandu' no último fim de semana, conforme noticiou o jornal "O Pantaneiro".
Informações do boletim de ocorrência atualizado dão conta de que os investigadores receberam a informação de que um cidadão residente da Travessa Jaçanã teria uma bicicleta igual a do autor do crime. Após diligências, localizaram o homem que, por sua vez, informou ter emprestado o seu veículo de locomoção para um jovem identificado como W. M. da C., de 20 anos, e disse onde o mesmo poderia ser encontrado.
O autor do crime foi localizado em uma fazenda na BR-419, no KM 14, após a Subestação de Energia. Ele confessou ter cometido o ato e ainda informou que "estava bêbado" e "não lembra" o motivo para ter agido criminalmente, já que "odeia ladrão".
No local, a equipe policial identificou lesões nos pés e na mão direita do rapaz, que informou ter cortado em um vidro do estabelecimento enquanto realizava o furto, que acabou fracassado, uma vez que, por conta dos ferimentos, não conseguiu levar nada do local.
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