Homem chuta cadela, agride policiais e acaba detido

Três Lagoas
Caso ocorreu na noite da última quarta-feira (29), em Três Lagoas
Na noite da última quarta-feira (29), uma mulher foi ao quartel da Polícia Militar Ambiental em Três Lagoas, para denunciar seu amásio, que teria praticado maus-tratos à sua cadela de raça poodle. Segundo a denunciante, o suspeito teria desferido diversos chutes em sua cadela, causando hemorragias que fizeram com que o animal defecasse sangue.
A guarnição policial foi ao local indicado pela denunciante e verificou que a cadela estava extremamente debilitada. O infrator negou o crime e, ao ser chamado para ir à Delegacia, negou-se e passou a xingar os policiais, que o advertiram sobre o crime de desobediência e desacato. Em um ataque de fúria, o acusado passou a desferir chutes e socos na equipe, que conseguiu dominá-lo e algemá-lo.
O autuado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2.000,00. O infrator também responderá por crime de desobediência, resistência à prisão, desacato e lesões corporais aos policiais.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA
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