Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:33

Buscar

Últimas notícias
X

Campo Grande

Mulher confessa assassinato do ex-marido após 15 anos de agressões

Suspeita se apresentou em Aquidauana e confirmou o uso de um bastão para golpear a cabeça do ex

Daniele Valentin

Publicado em 06/12/2017 às 09:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em depoimento na 1ª DP de Aquidauana, Dirleia Patrícia Monteiro Paes, 39 anos, suspeita de matar o ex-marido, o empresário Ivan Júnior Marquezan da Cunha, em Campo Grande, disse que sofreu violência doméstica por 15 anos e confessou que usou um bastão do tipo ‘tacacá’, para matar o marido.

Apresentava hematomas pelo corpo, a suspeita detalhou ao delegado titular da 1ª DP de Aquidauana Eder Oliveira Moraes, que sofreu agressões do ex-marido durante os 15 anos em que foi casada com o empresário.

Leia Também

• Suspeita de matar ex-marido na Capital se apresenta em Aquidauana

• Empresário é morto com taco de beisebol; ex-mulher é principal suspeita

A mulher confessou a autoria do crime e afirmou ter usado um objeto, denominado pela suspeita como tacacá, para atingir a cabeça do homem. O bastão fazia parte da decoração da casa.

Ainda de acordo com o delegado, a mulher negou ter pegado dinheiro do ex-marido, mas confirmou ter ido até o escritório após o crime, desligado a luz e retirado a bateria do sistema de alarme. Fato que impediu as filmagens. A alegação foi questionada, diante do depoimento da filha do casal, que alegou o sumiço de R$ 200 mil do pai.

Dirleia se apresentou na tarde desta terça-feira (5), em Aquidauana, quatro dias após o crime. Ela chegou na unidade policial acompanhada de dois advogados.

Caso

O empresário Ivan Junior Marchezan da Cunha, de 55 anos, morreu depois de ser atingido por uma paulada na cabeça. O ferimento, em princípio, foi causado por um taco de beisebol, na madrugada de sexta-feira (1º).

A ex-mulher foi apontada como a principal suspeita de matar o empresário em casa, segundo afirmou o delegado Valmir Moura Fé, responsável pelas investigações.

O crime só foi descoberto pela polícia no início da tarde desta sexta, depois que policiais acompanhados da filha do casal foram até a residência, na Rua Vicente Solari, na Vila Bandeirantes.

Ivan estava sobre uma cama, já sem vida, quando foi encontrado. Segundo o delegado, na casa há vários sinais de luta corporal, como vidros quebrados. 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo