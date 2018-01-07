Mulher de 53 anos morre atropelada por militar do exército

A ciclista Ormezinda dos Santos Borges, de 53 anos, foi atropelada e morta por um militar do Exército Brasileiro de 26 anos, na manhã de ontem, na Vila Piloto, em Corumbá. A vítima sofreu traumatismo craniano e chegou a ser encaminhada para o pronto-socorro, mas não resistiu e teve morte cerebral.

De acordo com o Diário de Corumbá, a vítima seguia de triciclo quando foi atingida pelo veículo do militar. Informações apontam que ele chegou a prestar socorro, mas foi agredido por populares que testemunharam o acidente.

O homem foi submetido ao teste do bafômetro que não detectou presença de álcool no sangue. Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na condução de veículo automotor.