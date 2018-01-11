Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:47

Buscar

Últimas notícias
X

Segurança

Número de feminicídios cai 21% e Rose Modesto diz que MS não vai se acomodar

Combate aos crimes violentos é foco da segurança pública

Renan Nucci

Publicado em 11/01/2018 às 17:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mato Grosso do Sul teve queda na quantidade de feminicídios em 21% no ano passado, em relação a 2016. Foram 27 casos em 2017, contra 34 no ano anterior. Números que, no entanto, não vão fazer as polícias se acomodarem, segundo a governadora em exercício, Rose Modesto.

“Acho esses números positivos e que a gente deve comemorar, mas jamais se acomodar. Você saber que tem uma ou outra mulher, infelizmente, que perdeu a vida pelo fato de ser mulher, isso nunca vai nos deixar em paz”, afirmou. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Outro resultado importante em relação ao feminicídio está na resolução de quase todos os casos. Dos 27 registrados em 2017, apenas um ainda não foi solucionado. Trata-se de um crime que aconteceu no final do ano e ainda está sendo investigado.

No combate à violência, Rose destacou a importância do trabalho das forças de segurança com programas sociais como o Florestinha, desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental, e o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), da Polícia Militar, além da atuação da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que atua de forma integrada com todas as secretarias e com diversos parceiros.

“Temos que divulgar a cultura da paz. Queremos um dia dizer que nenhuma mulher morreu em Mato Grosso do Sul por seu companheiro”, disse Rose Modesto. “Não temos nada mais valioso do que a vida das pessoas”.

A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja, também acredita que o momento é de manter as ações de prevenção, educação e qualificação. “Continuamos preocupados e atuando para interiorizar as políticas de não violência. Todas as mulheres podem ser vítimas independentemente de idade, nível social, raça ou religião”, afirmou.

Em 2017, as ações, programas e projetos da Subsecretaria alcançaram 375 mil pessoas. A Campanha Agosto Lilás, por exemplo, chegou a 57 municípios e a mais de 60 mil alunos das escolas públicas, que receberam palestras sobre a Lei Maria da Penha. “O resultado foi muito positivo e outros estados aderiram à campanha”, contou Luciana.

Outra iniciativa de destaque é o Procedimento Operacional Padrão, POP Feminicídio, um manual com instruções do primeiro atendimento. O procedimento foi elaborado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Coordenadoria Geral de Perícias, reafirmando o compromisso do Governo com as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. “Em Mato Grosso do Sul a Polícia Civil está preparada para fazer a investigação de feminicídio, despida de preconceito”, disse a subsecretária.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo