Durante pescaria, homem cai no Rio Paraguai e morre afogado

Morreu afogado na noite de ontem, Luis Paulo Correia Rodrigues,de 35 anos. Ele caiu no rio Paraguai durante pescaria, em Corumbá. O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo, pelo Corpo de Bombeiros, próximo ao Porto Limoeiro.

De acordo com os bombeiros, o amigo da vítima, que teve a identidade preservada, revelou que eles estavam pescando quando Paulo escorregou e caiu na água, submergindo rapidamente.