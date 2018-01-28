Durante pescaria, homem cai no Rio Paraguai e morre afogado

Acidente
O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo, pelo Corpo de Bombeiros, próximo ao Porto Limoeiro
Morreu afogado na noite de ontem, Luis Paulo Correia Rodrigues,de 35 anos. Ele caiu no rio Paraguai durante pescaria, em Corumbá. O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo, pelo Corpo de Bombeiros, próximo ao Porto Limoeiro.
De acordo com os bombeiros, o amigo da vítima, que teve a identidade preservada, revelou que eles estavam pescando quando Paulo escorregou e caiu na água, submergindo rapidamente.
Tragédia em MS
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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