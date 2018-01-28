Homem cai de embarcação durante pescaria e desaparece no Rio Paraguai

Um homem de 35 anos caiu de uma embarcação e desapareceu durante pescaria no Porto Limoeiro, localizado às margens do Rio Paraguai, em Corumbá – a 419 km de Campo Grande. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realiza buscas na região.

De acordo com a corporação, a Central de Operações recebeu uma chamada de um pescador, avisando que ele e Luis Paulo Rodrigues estavam em uma pequena embarcação na noite de sábado (27), por volta das 20h30. Rodrigues teria escorregado e caiu na água.

Conforme o Corpo de Bombeiros, nas últimas 24 horas foram registradas 18 ocorrências pela equipe de plantão.