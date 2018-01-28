Jovem é flagrado em tentativa de furto e morre em seguida

Pablo César Molina Pinto, 22, natural de Maracaju, morreu neste sábado (27), após ser flagrado por tentativa de furto e passar mal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Conforme a polícia, às 18h45, ele foi flagrado na tentativa de furtar uma residência situada na rua Edilberto Celestino, jardim Água Boa, e então correu para um supermercado nas proximidades.

No supermercado, ele também realizou tentativa de furto e acabou sendo detido por um policial de folga que estava no local.

Quando detido, ele começou a passar mal. O Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi chamado e ele foi socorrido para o Hospital da Vida.

Às 19h20, o jovem morreu na unidade hospitalar. O caso é registrado como morte a esclarecer.