Atropelada por moto na Vila Popular, menina de 3 anos morre em hospital

Policial
Acidente aconteceu na noite de sábado, quando vítima atravessava rua
Menina de três anos morreu ontem na Santa Casa de Campo Grande, depois de ser atropelada por uma moto na Vila Popular, na frente da casa onde vivia com a mãe, na Rua Cezar Augusto Teles. O veículo era conduzido por um rapaz de 18 anos, que seguia com o pai para resolver assuntos particulares no distrito de Palmeiras, no município de Aquidauana.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a menina estava com a avó na noite de sábado e, às 21h15, atravessou a rua em circunstâncias não reveladas, momento em que foi atingida pela moto modelo Biz. A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Mônica, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser levada para a Santa Casa.
Por volta da 1h30 de ontem, a criança não resistiu e morreu. Antes do registro do óbito, a Polícia Militar havia sido acionada para acompanhar a ocorrência no local do acidente, tendo, inclusive, constatado que a moto estava no nome da mãe do rapaz. Ele responderá por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor.
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