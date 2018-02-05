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Atropelada por moto na Vila Popular, menina de 3 anos morre em hospital

Acidente aconteceu na noite de sábado, quando vítima atravessava rua

Renan Nucci

Publicado em 05/02/2018 às 18:33

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Menina de três anos morreu ontem na Santa Casa de Campo Grande, depois de ser atropelada por uma moto na Vila Popular, na frente da casa onde vivia com a mãe, na Rua Cezar Augusto Teles. O veículo era conduzido por um rapaz de 18 anos, que seguia com o pai para resolver assuntos particulares no distrito de Palmeiras, no município de Aquidauana.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a menina estava com a avó na noite de sábado e, às 21h15, atravessou a rua em circunstâncias não reveladas, momento em que foi atingida pela moto modelo Biz. A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Mônica, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser levada para a Santa Casa.

Por volta da 1h30 de ontem, a criança não resistiu e morreu. Antes do registro do óbito, a Polícia Militar havia sido acionada para acompanhar a ocorrência no local do acidente, tendo, inclusive, constatado que a moto estava no nome da mãe do rapaz. Ele responderá por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor.

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