Empresa de Bonito é multada em R$ 80 mil por vazar esgoto em córrego

Meio ambiente
Problema foi resolvido, mas multa foi mantida em razão dos danos ambientais
Empresa de Bonito foi multada em R$ 80 mil pela Polícia Militar Ambiental, por vazar esgoto urbano e contaminar o córrego Restinga. A PMA foi ao local na segunda-feira (12), por meio de denúncia de um morador. O homem informou que havia telefonado à empresa pelo número 0800, logo que o vazamento começou, no sábado (10), porém, a empresa não havia tomado providência.
Os policiais verificaram que escorria esgoto continuamente para o córrego e contataram, ainda no dia 12, à empresa e a notificaram para que corrigisse o problema. Cerca de 40 minutos depois funcionários resolveram o vazamento.
A PMA foi ao local ontem (14) e confirmou que não houve mais vazamento de esgoto no local. Porém, diante dos danos ambientais do vazamento, a equipe confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 80.000,00, contra a empresa responsável pelo saneamento da cidade, pela contaminação ao córrego.
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