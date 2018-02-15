Empresa de Bonito é multada em R$ 80 mil por vazar esgoto em córrego

Empresa de Bonito foi multada em R$ 80 mil pela Polícia Militar Ambiental, por vazar esgoto urbano e contaminar o córrego Restinga. A PMA foi ao local na segunda-feira (12), por meio de denúncia de um morador. O homem informou que havia telefonado à empresa pelo número 0800, logo que o vazamento começou, no sábado (10), porém, a empresa não havia tomado providência.

Os policiais verificaram que escorria esgoto continuamente para o córrego e contataram, ainda no dia 12, à empresa e a notificaram para que corrigisse o problema. Cerca de 40 minutos depois funcionários resolveram o vazamento.

A PMA foi ao local ontem (14) e confirmou que não houve mais vazamento de esgoto no local. Porém, diante dos danos ambientais do vazamento, a equipe confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 80.000,00, contra a empresa responsável pelo saneamento da cidade, pela contaminação ao córrego.