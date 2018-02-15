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PMA resgata corpo de homem que se afogou ao atravessar rio

Vítima de 32 anos desapareceu no rio Vacadiga

Renan Nucci

Publicado em 15/02/2018 às 15:11

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A Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrou ontem, na zona rural do município de Bela Vista, o corpo do campeiro Walmir Recalde, de 32 anos, campeiro de uma fazenda localizada a cerca de 40 quilômetros do município. Ele teria se afogado ao atravessar o rio Vacadiga, no fim da tarde de terça-feira.

Policiais fizeram busca durante todo o dia e encontraram o corpo do homem às 17 horas, que estava boiando à margem do rio, enroscado em uma galhada, a cerca de 3 quilômetros de onde se afogou. O corpo foi levado pela Polícia Civil de Bela Vista, para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de Bonito, no sentido de se investigar a causa da morte.

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