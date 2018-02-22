PM apreende carreta com 3,9 toneladas de maconha que seria levada para SP

Na tarde dessa quarta feira (21.2), policiais militares da Força Tática em conjunto com a Rádio Patrulha do 16º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que fica sediado no município de Fátima do Sul, apreenderam uma carga de quase quatro toneladas de maconha na rodovia MS-376.

Os policiais realizavam fiscalização dos veículos na saída para Dourados, quando abordaram um veículo Jeta, com placas de Brasília (DF). O motorista durante a abordagem relatou uma história cheia de contradições sobre seu itinerário gerando suspeita de que poderia ser um carro batedor.

Diante dessa situação, os policiais seguiram pela rodovia MS-376 em direção a Dourados, quando abordaram uma carreta com placas de São José do Rio Preto. O motorista do veículo também apresentou nervosismo e contradições, não sabendo informar qual o destino da carga de milho.

Depois do interrogatório e evidências, a dupla assumiu que estava transportando milho e maconha para São José do Rio Preto, o interior do estado de São Paulo, e que o carro fazia o serviço de batedor.

A carreta foi conduzida para Dourados, onde foi realizada a descarga do milho. Em seguida retornou para Fátima do Sul, local no qual foi descarregada e pesada a droga, totalizando 3.941 quilos. De acordo com as informações dos envolvidos, a maconha foi adquirida em Amambai (MS).

Foi dada voz de prisão para a dupla e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul.